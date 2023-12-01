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Водителю грузовика помог пункт обогрева на трассе Тюмень-Омск

Происшествия, 14:28 10 декабря 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Помощь подвижного пункта обогрева потребовалась водителю грузового автомобиля на 190 км федеральной автодороги Тюмень-Омск 10 декабря, сообщает МЧС по Тюменской области.

Обогрев топливной системы и заднего моста автомобиля заняли около двух часов. Пока тепловая пушка отогревала машину, сотрудники пожарно-спасательной части напоили водителя горячим чаем.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , мобильные пункты обогрева

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