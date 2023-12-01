Водителю грузовика помог пункт обогрева на трассе Тюмень-Омск
Происшествия, 14:28 10 декабря 2023
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Помощь подвижного пункта обогрева потребовалась водителю грузового автомобиля на 190 км федеральной автодороги Тюмень-Омск 10 декабря, сообщает МЧС по Тюменской области.
Обогрев топливной системы и заднего моста автомобиля заняли около двух часов. Пока тепловая пушка отогревала машину, сотрудники пожарно-спасательной части напоили водителя горячим чаем.
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области