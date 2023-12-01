Фермеры в двух районах Тюменской области хотели продать говядину с лейкозом

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Продать мясо двух коров, больных лейкозом, намеревались владельцы личных подсобных хозяйств Тюменского и Аромашевского районов. Два факта выявили в декабре сотрудники регионального управления ветеринарии Тюменской области, сообщает региональный Россельхознадзор.

Сведений о непосредственной угрозе либо фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан не установлено, уточнили в ведомстве. Из-за моратория на контрольные проверки владельцам ЛПХ объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарных правил. В том числе в части осуществления мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота.