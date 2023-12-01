Тюменский предприниматель получила господдержку на открытие пищеблока

vk.com/ks_afanaseva vk.com/ks_afanaseva

Предприниматель Ксения Афанасьева управляет тремя филиалами детских центров "Умный джо" в Тюмени. Решение о создании пищеблока и организации доставки питания в учреждения дошкольного и школьного образования поддержал региональный фонд микрофинансирования.

Ксения Афанасьева обратилась в фонд с просьбой приобрести коммерческую недвижимость для организации пищеблока. Как социальный предприниматель получила микрозайм по программе "Развитие" под 7,5 % годовых на три года. Займ выдается на срок до 36 месяцев, максимальная сумма – 5 млн рублей.

Тюменская предпринимательница занимается ремонтом в помещении, открытие запланировано на начало 2024 года, сообщает фонд.

Электронную заявку на получение микрозайма можно подать на сайте и на платформе.

Предприниматели из муниципалитетов могут подать заявку через представителя в своем районе. По всем вопросам звонить: 8-932-325-50-45. Адрес: Тюмень, ул. Республики, 142, Тюменский технопарк.

Поддержка оказывается в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".