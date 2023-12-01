Искусственная или натуральная: как выбрать елку

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Искусственная или натуральная елка в дом на Новый год? В обоих случаях есть правила выбора, чтобы не испортить себе и близким настроение и здоровье от бракованного праздничного дерева.

Елка из леса

На тюменских елочных базарах можно приобрести ель обыкновенную, сосну или пихту. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продавец на одном из елочных базаров областного центра Андрей Захаров, пихта обладает наиболее сильным ароматом и дольше сохраняет красивый вид. "Сосна практически не пахнет, но и почти не облетает и при условии, что будет стоять в песке или каком-либо грунте, простоит дольше всех других новогодних деревьев, вплоть до того самого пресловутого мая из анекдотов", - сказал он.

По его словам, тюменцы чаще предпочитают классику – елочку. Это дерево простоит меньше других по времени, но зато у него классическая форма и приятный аромат.

Продавец также отметил, что по его опыту конкуренцию срубленным деревьям с елочных базаров стали составлять хвойные из питомников в кашпо. Этот вариант намного дороже, но деревья там можно приобрести необычные.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сам Андрей Захаров ставит дома искусственную литую ель в золотистом исполнении. "У нас с женой четверо детей, однажды мы вложились в такое новогоднее дерево и не жалеем об этом. Дом супруга украшает настоящими пихтовыми лапами – для настроения и аромата. А ставить елку всей семьей – хорошая традиция, мы достаем ее из коробки и украшаем", - поделился он.

Определить качественное новогоднее дерево на елочном базаре можно, даже не распаковывая его, - одинаковая плотность по всей высоте показывает, что оно симметричное. А вот если есть пустоты, то будет форма неидеальной, с проплешинами. Впрочем, если елка ставится у стены, это даже удобно хозяевам дома, так что тут вопрос необходимой функциональности. Для елки, предназначенной украшать середину комнаты, конечно, лучше искать симметричный вариант. Чтобы убедиться в нем, нужно попросить продавца все же снять сетку.

Что еще необходимо проверить: целостность ствола – он должен быть без трещин, пропилов и других повреждений; гибкость веток – они не должны быть сухими и ломкими, цвет иголок – насыщенный изумрудный говорит о качестве дерева, а наличие желтизны о том, что ель срезали уже давно, пересушили; запах - разотрите несколько хвоинок в ладонях и проверьте, пахнут ли они. И напоследок перед покупкой потрясите дерево или постучите основанием ствола. Если иголки массово осыпаются - легко представить, в каком виде вы довезете его до дома.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Искусственная ель

Идеальным вариантом искусственной елки считается литая. Она прослужит долгие годы для семейных торжеств любого масштаба. Литая – это значит, что каждая ветвь отливается в специальной форме, потом все они собираются на единый каркас. Это прочные безопасные и нарядные конструкции. Есть два минуса: как и у всех искусственных елок, отсутствие запаха хвои и высокая цена. Дешевых литых елей не бывает.

Дешевле стоят сборные елки из ПВХ, которые не на века, но пару-тройку лет послужат. Из этого материала есть еще такие варианты: светодиодная елка, в конструкцию которой добавлены специальные светящиеся нити; уже наряженная елка с игрушками и мишурой.

Перед покупкой обязательно протестируйте елку на качество, предупредила продавец-консультант в одном и магазинов тюменского ТЦ Мария Кускова. "Обязательно нужно провести ладонью против роста иголок, при этом будьте аккуратны, неизвестно, как собран плохой товар, можете и уколоться. Иголки не должны остаться в топорщащемся состоянии, а должны лечь обратно. И, конечно, они не должны выпасть. Слегка встряхните дерево - ветки должны остаться на месте, как и каркас в подставке. И, в отличие от настоящей елки, искусственная не должна ничем пахнуть", - прокомментировала продавец.

Евгения Тенегина