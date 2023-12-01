Правоохранители обеспечат безопасность жителей Тюменской области в новогодние праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиция, Росгвардия, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме в дни празднования Нового года и Рождества. Предусмотрены необходимые резервы сил и средств на случай осложнения оперативной обстановки или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Об этом доложили временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по Тюменской области Булат Хайруллин, начальник регионального управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ Евгений Федоткин и начальник ГУ МЧС РФ по Тюменской области Артур Хачатрян на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое провел глава региона Александр Моор.

По словам вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, региональная система здравоохранения готова оказать землякам необходимую помощь в праздничные дни. Обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности объектов образования, здравоохранения и социального обслуживания населения уделяется самое серьезное внимание. На особом контроле социальных служб и органов местного самоуправления остаются граждане и семьи, входящие в группу риска.

"Проводятся подомовые обходы с проверкой состояния электропроводки, электрооборудования и печей. Производятся инструктажи по правилам пожарной безопасности. При выявлении проблемных вопросов принимаются оперативные меры – оказывается материальная помощь на ремонт печей и электрооборудования, а также на приобретение дров. В текущем году подомовыми обходами уже охвачено более 13 тысяч человек. Работа продолжается", – отметила Ольга Кузнечевских.

Оперативная обстановка в регионе находится под контролем, резюмировал Александр Моор. При необходимости правоохранительные структуры и органы власти должны оперативно принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности людей и особо важных объектов.