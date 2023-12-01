В Тюмени к Новому году вырос спрос на декораторов и арендные елки

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На 44 % вырос спрос на декораторов интерьера в Тюмени к новогодним праздникам. Активнее всего тюменцы ищут специалистов, которые украсят загородный дом, создадут новогоднюю обстановку в квартире или украсят ёлку.

Аналитики Авито Услуги накануне нового 2024 года пришли к выводу, что жители областного центра стали реже украшать дома и квартиры самостоятельно. К этому подталкивает и выросшее на 94 % число предложений от декораторов.

"Исполнители предлагают подготовить дизайн-проект и смонтировать серии гирлянд, мишуры, дополнительное освещение и другие декоративные элементы - от живых елочных веток до новогодних колпаков. Вместе с дизайнерами на такие заказы может также выезжать электрик, который в сложных случаях поможет корректно установить иллюминацию и соблюсти технику безопасности", - уточнили в компании.

Новый тренд – ёлка в аренду. Такой вариант актуален для владельцев магазинов и других видов бизнеса, но исполнители предлагают такую услугу для частных заказчиков. Спрос в Тюмени только за последний месяц вырос на 40 %.