Тюменцам предлагают проголосовать за лучшую ремесленную елку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап конкурса "Ремесленная елка" прошел в Тюменской области с 30 октября по 10 декабря. Было подано 49 заявок из 17 муниципальных образований. С 11 декабря стартовало онлайн-голосование на определение тройки победителей, сообщает музейный комплекс Словцова.

"Каждая конкурсная работа отличалась своей оригинальностью, мастера для создания украшений применили более 10 техник народно-художественных промыслов: урало-сибирская роспись, ткачество, резьба по дереву и другие. После оценки жюри из всех конкурсных работ были определены шесть ремесленных ёлок, набравших наибольшее количество баллов", - рассказали организаторы.

Отдать голос за лучшую работу можно до 18 декабря.