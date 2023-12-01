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1 млн 10 тысяч незадекларированных рублей изъяли у иностранца в Сургуте

Происшествия, 12:46 12 декабря 2023

Тюменское таможенное управление | Фото: Тюменское таможенное управление

1 млн 10 тысяч незадекларированных рублей обнаружили в сумке пассажира рейса на Худжант сотрудники Сургутского таможенного поста. Уроженец Таджикистана пытался пронести эту сумму через "зеленый" коридор, сообщает Тюменская таможня.

"При пересчете наличных выяснилось, что из России гражданин планирует вывезти сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. По курсу Центрального Банка РФ 36 тысяч рублей оказались предметом правонарушения", - пояснил начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

Пассажиру следовало пройти в "красный" коридор и отразить сумму в пассажирской таможенной декларации. Это не предполагает финансовых затрат: уплачивать таможенные платежи с указанной суммы не требуется, уточнил руководитель.

По факту возбуждено административное дело. Суд определит сумму штрафа. Незадекларированная валюта изъята, а 973 тыс. рублей или 10 тыс. долларов США возвращены под расписку.

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# валюта , Тюменская таможня

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