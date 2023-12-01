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Эксперт: решение Владимира Путина принять участие в выборах президента - правильное и ответственное

Общество, 19:01 12 декабря 2023

expert-club.online

Решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России в марте 2024 года - правильное и ответственное. Об этом заявил доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев.

В условиях СВО и прокси - войны с коллективным Западом президент, по мнению эксперта, просто не мог пренебречь мнением почти 80% жителей нашей страны.

"На прямой линии 14 декабря важно услышать главные векторы избирательной кампании и дальнейшего развития страны, - отметил Александр Голышев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Больше всего сегодня россиян волнуют итоги СВО. В Победе никто не сомневается, но важно, чтобы ее "не украли".

Людей также волнуют проблемы неравенства и социальной несправедливости. Кто-то имеет ограниченный доступ к ресурсам и возможностям, в то время как другие пользуются незаслуженными привилегиями и преимуществом.

"Это создает неравенство и негативно влияет на развитие общества. Актуализируются вопросы школьного образования, научного обеспечения развития экономики и промышленности. Сегодня России важно восстановить утраченные научно-образовательные и педагогические высоты. Особое значение приобретают проблемы сохранения и преумножения Русского мира, гражданского и патриотического воспитания молодежи, как основы будущего развития страны", - считает Александр Голышев.

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