Гастрономическая индустрия Тюменской области становится более заметной на федеральном уровне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастрономическая ресторанная индустрия Тюменской области становится все более заметной на федеральном уровне.

Об этом сказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на пресс-конференции 12 декабря.

"Гастрономическая история как отдельный вид туристического удовольствия сегодня набирает обороты. Нам есть чем гордиться. 2023 год был показательным с точки зрения презентации себя, создания проектов, выхода на новый уровень развития", – сказала Мария Трофимова.

В ресторанной индустрии развиваются местные сети, появляются новые концепции и рестораны. По словам Марии Трофимовой, молодые компании стараются над меню, подачей, интерьером. Сегодня мало хорошо приготовить, нужно еще суметь подарить яркие впечатления. Гастрономия вызывает у гостей Тюменской области удивление, ажиотаж, многие хотят вернуться сюда снова, отметила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма.

В 2023 году Тюменской области довелось представлять гастрономическую идентичность, локальные продукты на разных событиях. Летом на Петербургском международном экономическом форуме была представлена северная гастрономия от ресторана "Чум". В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в День Тюменской области, 24 ноября, посетителей угощали блюдами, которые любили известные личности, например, Григорий Распутин.

Направление HoReCa, связанное с гастрономией, работой шеф-поваров, ресторанов стало одной из тем в ходе бизнес-миссии московских экспертов в Тюменскую область, которая прошла с 5 по 7 декабря. Рестораны областной столицы посетили шефы из столицы. "Получился творческий обмен. Это сложно назвать обучение. Наши шефы уже сильны и твердо стоят на ногах. Судя по обратной связи от представителей Москвы, они были удивлены, восхищены. Надеются на плодотворное сотрудничество", – поделилась Мария Трофимова.

Инна Пахомова