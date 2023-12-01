633 нарушителей выявили мобильные комплексы фотовидеофиксации в Тюменской области

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

633 нарушителей выявили мобильные комплексы фотовидеофиксации в Тюменской области за месяц работы в тестовом режиме. Все владельцы автомобилей, которые попали в фокус техники, превышали скоростной режим, сообщает Главное управление строительства.

По результатам тестовых выездов нарушителей скоростного режима не наказывают. Основная задача сейчас - "познакомить" тюменских водителей с новыми комплексами, чтобы они соблюдали правила дорожного движения

С 2024 года безопасность на тюменских трассах будут контролировать пять мобильных комплексов фотовидеофиксации. Сейчас выполняется их настойка и разработка маршрутов. Техника способна на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, не пристёгнутый ремень, разговор по мобильному и не включенные фары.