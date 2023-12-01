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Новые инструменты и оборудование приобрел ансамбль из Казанского района на грант

Общество, 15:10 13 декабря 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Новый баян и звуковое оборудование приобрел ансамбль народных инструментов "Былина" из с. Казанское Тюменской области.

В 2023 году коллектив получил грант правительства субъекта на поддержку любительских творческих коллективов - 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального департамента культуры.

На грантовые средства купили новый баян для участников младшего состава, микрофонные системы для баянов и инструментальные микрофоны с радиосистемами для струнных инструментов.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

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