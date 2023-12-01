Владельца тюменского автосалона осудили на 6 лет за махинации с подержанными авто

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима приговорили учредителя и гендиректора ООО "Авто-Мир". Его признали виновным в мошенничестве и растрате на сумму более 14 млн. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что с февраля по октябрь 2021 года подсудимый организовал незаконную деятельность по завладению обманным путем автомобилями и деньгами горожан. Сотрудники автосалона, не подозревая о преступных намерениях руководителя, подыскивали граждан, разместивших в интернете объявления о продаже своих автомобилей, и приглашали воспользоваться услугами фирмы. Создавая видимость предоставления услуги по продаже машины, подсудимый заключал с владельцами транспортных средств договоры комиссии.

Полученными в рамках таких договоров автомобилями и денежными средствами от их реализации директор распорядился по своему усмотрению. В результате его действий 20 тюменцам причинен ущерб в общей сумме более 14 млн рублей.

Обвинительный приговор вынес Калининский районный суд. Кроме того, он удовлетворил гражданские иски на сумму 10,5 млн руб.