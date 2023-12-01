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127 тюменских водителей привлекли к ответственности за неуплату штрафов

Происшествия, 18:51 13 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

127 тюменских водителей привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов во время проведения мероприятия "Дебитор" с начала недели. Акция направлена на неотвратимость наказания за нарушения ПДД, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Один должник приговорён судом к обязательным работам, трем назначены административные штрафы, остальные дела в процессе рассмотрения.

Также в службу судебных приставов направлены более 1 тыс. 300 материалов для принудительного взыскания задолженностей с неплательщиков на общую сумму более 1 млн рублей.

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# ГИБДД Тюменской области , нарушения , ПДД

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