127 тюменских водителей привлекли к ответственности за неуплату штрафов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

127 тюменских водителей привлекли к административной ответственности за неуплату штрафов во время проведения мероприятия "Дебитор" с начала недели. Акция направлена на неотвратимость наказания за нарушения ПДД, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Один должник приговорён судом к обязательным работам, трем назначены административные штрафы, остальные дела в процессе рассмотрения.

Также в службу судебных приставов направлены более 1 тыс. 300 материалов для принудительного взыскания задолженностей с неплательщиков на общую сумму более 1 млн рублей.