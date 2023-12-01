В Тюменской области в выходные потеплеет до минус 8 градусов

До минуc 8 градусов поднимется дневная температура воздуха в Тюменской области в ближайшие выходные, 16 и 17 декабря. По данным центра Фобос, в субботу будет морознее – до минус 16 градусов днем. Но уже в воскресенье станет на несколько градусов теплее.

В Тюмени 16 декабря в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления ожидается малооблачная погода. Днем от 15 до 17 градусов, ночью минус 21. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду.

17 декабря ночью и днем синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег, сильный туман. В дневные часы ожидается от 8 до 10 градусов мороза, ночью – минус 14. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

В начале следующей недели похолодания в областном центре не будет. В понедельник, 19 декабря, температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов ниже ноля. 20 декабря в дневные часы ожидается минус 8, а 21 декабря – минус 6 градусов. В эти дни возможен небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 18 метров в секунду.

Любовь Голышева