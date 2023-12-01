Владимир Якушев исполнит новогоднее желание десятилетнего тюменца

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Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев исполнит новогоднее желание 10-летнего Ивана из Тюмени, который мечтает побывать в роли машиниста поезда. Новый год, по словам полпреда, всегда связан с подарками и чудесами.

"Исполнять желания детей в канун этого праздника – хорошая, добрая традиция, - подчеркнул он. - Ведь когда сбываются мечты – это самое настоящее чудо", - подчеркнул Владимир Якушев, давая старт акции "Ёлка желаний" в Уральском федеральном округе.

Владимир Якушев снял с ёлки три шара с детскими желаниями, сообщает пресс-служба полпредства. Он также исполнит желание 11-летней Варвары из Екатеринбурга, которая хочет примерить на себя профессию сотрудника МЧС, и 5-летней Викторией из Верхней Пышмы (Свердловская область), которая мечтает увидеть Деда Мороза. Владимир Якушев заверил, что эти желания, а также и ещё семь, которые остались на ёлке, он обязательно исполнит.

В этом году от детей Уральского федерального округа поступило уже 6 тысяч желаний. Чтобы их исполнить, нужно зайти на сайт акции елкажеланий.рф до 31 января 2024 года, выбрать регион, категорию и диапазон суммы подарка, выбрать заявку и исполнить мечту ребёнка.

Акцию "Ёлка желаний" в преддверии новогодних праздников запустило Российское движение детей и молодёжи "Движение Первых". Официальный представитель проекта - волонтёрский центр РМК "Сила Урала".

В этом году акции "Ёлка желаний" исполняется пять лет. За это время по стране исполнено более 160 тысяч желаний. Ежегодно в проекте принимают участие тысячи неравнодушных людей: представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Каждый год к исполнению новогодних желаний детей присоединяется президент страны Владимир Путин.