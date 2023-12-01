17 больших елей украсят детсады и учреждения в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 больших елей украсят детсады и учреждения в Тюменской области. Все они срублены и доставлены из лесов региона. Традиционная заготовка хвойных к декабрю производится в небольших объемах. Сосны, пихты и ели доставляют также из соседних регионов.

Как пояснили в департаменте лесного комплекса, причиненный в ходе рубок незначительный ущерб устраняется в том числе путем естественного лесовосстановления.

"Елочные базары реализуют приобретенные елки по договорам купли-продажи у лесозаготовителей как нашего, так и соседних регионов. Заготовка новогодних деревьев ведется в соответствии с требованиями лесного законодательства. Предприниматели обязаны соблюдать правила заготовки древесины, ухода за лесами и пожарной, санитарной безопасности в лесах", – рассказала специалист пресс-службы областного департамента Инна Веретина.

Рубка выполняется в соответствии с технологической картой лесосечных работ. После завершения, участки очищают от порубочных остатков, пишет "Тюменская область сегодня".