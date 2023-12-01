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Письма Деду Морозу и его побратимам можно отправить из Тюмени до конца декабря

Общество, 17:34 17 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Письма Деду Морозу и его побратимам по всей России можно отправить из Тюмени. Весточек от горожан ждут Ямал Ири, Кыш Бабай, Тол Бабай, Чысхаан, Морозец Паккайне. На ул. Республики, 56 появился почтовый ящик для писем зимним волшебникам. Отправить им свои послания маленькие тюменцы могут до конца декабря.

"Наклейте марку и укажите адрес 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, Дом Деда Мороза. И не забудьте написать свой обратный адрес с индексом, чтобы получить ответ", – сообщили в пресс-службе местного отделения Почты России.

Отметим, что в прошлом году все главные действующие лица новогодних праздников получили почти 150 тыс. писем от юных россиян, пишет Мегатюмень.

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# Дед Мороз , письма

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