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Тюменцам рассказали о наиболее стойком новогоднем дереве для дома

Общество, 18:23 17 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пихта наиболее долго простоит дома в новогодние праздники. Тюменские эксперты сравнили ель, пихту и сосну. Они оценивали их по нескольким критериям: пышная хвоя, аромат и стойкость.

Ель по-прежнему является самым покупаемым праздничным деревом. У нее стойкий хвойный аромат и доступная цена. Но устанавливать ее дома лучше накануне новогодней ночи. Для продления стойкости нужно увлажнять дерево, снизить температуру в помещении, использовать подкормки.

По словам главного агронома филиала Россельхозцентра по Тюменской области Анастасии Проскуриной, сосна выглядит более пушистой и медленнее осыпается. Длинную хвою легко убирать. Но есть ощутимый минус: сосна выделяет липкую смолу, которая может доставить неприятности.

Пихта – самое дорогое дерево для праздников. У нее мягкая хвоя и хороший объем. Поэтому наряжать это дерево — одно удовольствие. А ещё пихта живёт в домашних условиях дольше, чем ель и сосна, сообщает tmn.aif.ru.

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# хвойные растения

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