В Тюменской области определили победителей конкурса "Мой добрый бизнес"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь проектов социальных предпринимателей и НКО Тюменской области признаны победителями регионального этапа Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес". Всего 21 заявка поступила организаторам конкурса по девяти номинациям. Победители представят регион на федеральном уровне в Санкт-Петербурге в 2024 году.

Об этом корреспонденту "Тюменской лини" сообщил руководитель Центра инноваций социальной сферы "Мой бизнес" Андрей Паздерин.

"Заявки поступали онлайн. Эксперты оценивали социальные проекты по значимости, важности для региона. Победители переходят на всероссийский уровень. Центр инновации социальной сферы продолжит объединять социальных предпринимателей для обмена опыта и создания сообщества единомышленников. Для этого реализуются проекты: "Азбука предпринимательства", "Шаг за шагом", подкасты на социальные темы, семинары. Реализуется ежегодная программа "Школа социального предпринимательства"",- рассказал он.

Начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова отметила значимость социального предпринимательства для экономики региона и страны: "Социальное предпринимательство как понятие в Тюменской области появилось в 2017 году. За это время это направление в регионе существенно расширилось. Некоторые проекты выросли до франшизы по всей стране. И среди сегодняшних победителей есть организации, которые способны достойно представить свой бизнес на федеральном уровне".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный предприниматель Евгений Жаданов признан победителем в номинации "Разработка технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества". Над проектом "Производство средств реабилитации для незрячих" - индикатором уровня жидкостей для слепых – трудился более шести лет. Идея создания устройства, которое помогает контролировать незрячим или глухим людям уровень горячей, холодной воды, пришла после того, как сам лишенный зрения Евгений купил британский индикатор.

"В России ничего аналогичного не было. Индикатор от начала до конца сделан в Тюмени. Он состоит из печатной платы, электродов, корпуса. Через электроды поступает информация человеку в звуковом или вибрационном виде, в зависимости от заболевания человека. Наше устройство первое не только в Тюмени, но и России", - подчеркнул предприниматель - разработчик.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Ольга Андрейчук получила статус социального предпринимателя в мае 2023 г. после того, как решила заняться оказанием помощи женщинам, пережившим рак груди.

"Мы прошли обучение по работе с женщинами, пережившими мастэктомию, и по профилактике. Нашли поставщиков белья, закупаем и реализуем в Тюмени. Воспользовались двумя видами поддержки. От фонда микрофинансирования получили займ по льготной ставке. От регионального фонда получили грант на реализацию проекта. Благодаря этому мы еще протезы и рукава компрессионные предлагаем. И наши услуги востребованы, потому что раньше некоторым женщинам приходилось все это долго ждать, что сказывается в целом на здоровье: деформация кожи, тканей", - сказала Ольга.

Свой проект "Отдел специализированного белья "БЮСТиЯ" ей предстоит защищать на федеральном уровне.

Также на всероссийском конкурсе "Мой добрый бизнес" от Тюменской области будут представлены проекты: "Пансионат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами "Дача", Нижняя Тавда; Детский сад "Медвежонок", Тюмень; Школа спорта "Гранд", Тюмень; Инклюзивный сервисный центр "Доступ", Тюмень и проект "Всесезонный музей аттракцион "Экспозиция дизайнерских решений "Перевернутый дом" с комплексом услуг" из Тобольска.

Анжела Лебедева