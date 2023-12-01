Модель создания личного гончарного бренда представила выпускница ФМШ на конкурсе "Высший пилотаж"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84 тюменских школьника защищают свои инициативы в конкурсе по проектным и исследовательским работам "Высший пилотаж", который проходит на базе ФМШ 15 и 16 декабря. Призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, победители представят Тюменскую область на всероссийском финале в Москве.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" региональный координатор конкурса, методист регионального центра "Новое поколение" Кирилл Шабалин, в этом году можно было подать заявку на один из девяти треков. Например, на "Биологию", "Психологию", "Предпринимательство", "Лингвистику" и "Химию".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Организатором конкурса является НИУ ВШЭ. В прошлом году мы заключили с ними партнерские отношения на предмет того, что будем курировать от них большое количество мероприятий. Основным фаворитом стал "Высший пилотаж", где более 20 направлений, но мы взяли только девять треков. К сожалению, в этот раз мы не набрали достаточное количество заявок на управление бизнесом информатики, так как оно не типичное для нас, но ребята смогут потом напрямую зарегистрироваться на дистанционный этап в Москву", – добавил он.

Чтобы стать участником в Тюмени, текст доклада должен был пройти антиплагиат. Организаторы использовали программу "Антиплагиат ВУЗ". Кирилл Шабалин отмечает, что в первую очередь на региональном отборе они выявляли потенциально сильные проекты, которые до финала школьники еще могут доработать со своими наставниками.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В результате прошли проекты по созданию в городе школы искусств, по разработке различных бизнес-игр и другие. Причем один ученик мог представить свои исследования сразу в двух направлениях. Именно так и сделала 11-классница физико-математической школы Алиса Ченцова. Она подала заявки на треки "Психология" и "Предпринимательство". Обе инициативы связаны с гончарной студией, которая располагается в ФМШ. Первая - модель создания личного гончарного бренда, где выпускница проанализировала воронку продаж, создала авторский метод подсчета конверсии, узнала, сколько она сможет продать изделий на маркетплейсах и офлайн. Вторая - как глина влияет на эмоциональное состояние академически успешных детей.

"У школьников часто сниженное эмоциональное состояние, напряженность, есть риск развития депрессии. И я заметила, что благодаря глине я хорошо расслабляюсь, возможно, это может помочь и другим детям. Также мы с куратором провели исследование, какие именно занятия с этим материалом влияют на эмоциональное состояние, чтобы создать методическое пособие для других школ, которые тоже захотят открыть гончарную студию", - сказала Алиса.

В будущем девушка планирует подавать проект на грант для молодых предпринимателей Тюменской области, чтобы использовать уже свое оборудование в гончарной мастерской школы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Итоги конкурса "Высший пилотаж" подведут 16 декабря. Их опубликуют в группе регионального центра "Новое поколение" во ВКонтакте.

Виктория Макарова