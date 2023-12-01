Гендиректор АИР Ольга Романец переходит на работу в правительство Москвы

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец переходит на работу в правительство Москвы. Пост, который она занимала пять лет, официально покидает с 18 декабря.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в АИР.

"В правительстве Москвы она будет заниматься созданием технологических кластеров в приоритетных направлениях развития: от искусственного интеллекта до новых материалов. Новый руководитель будет назначен сегодня на совете директоров компании", - пояснили в агентстве.

Ольге Романец за пять лет у руля одного из институтов развития области удалось сформировать команду неравнодушных людей, вовлечённых в процесс, готовых преодолевать серьёзные трудности. Под ее началом родился один из крутых, значимых для региона проектов - промышленный технопарк ДСК 500.

"Мы начинали его с идеи, это не было поручение, важно это понимать. Мы понимали, что комбинат неживой и что-то нужно с этим делать. Нас поддержал губернатор, он поверил в нас. Сейчас мы находится в середине проектирования. В следующем году начнём строительство. Это будет крупнейший технопарк в стране", - рассказала Ольга Романец во время подписания соглашений с рядом компаний-резидентов индустриальных парков и промтехнопарка ДСК 500 на полях Промышленно-энергетического форума TNF.

На сегодня 112 компаний уже выбрали площадки ДСК 500 для развития своего бизнеса. 24 резидента находятся в Боровском и Богандинском парках. По второму завершен первый этап отсыпки земли на площади более 25 га.

Совокупная выручка всех резидентов АИР предварительно составит 50 млрд рублей, в том числе 23 млрд рублей – 112 резидентов ДСК 500. 2000 сотрудников на индустриальных парках в Боровском и Богандинском, плюс 1 тыс. 200 - на ДСК 500.

ИА "Тюменская линия" желает Ольге Романец успехов и достижений на новом месте работы.

В свою очередь теперь уже бывший гендиректор регионального агентства инфраструктурного развития поделилась с жителями региона профессиональными и личными достижениями за 2023 год и поздравила всех с наступающим новым годом.

Анжела Лебедева