Ольга Романец назвала главные достижения АИР за пять лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, сформированная за пять лет, одно из главных достижений организации, которая отмечает 15-летие. Это неравнодушные люди, вовлечённые в процесс и готовые преодолевать серьёзные трудности.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала гендиректор агентства Ольга Романец, которая пять лет является его руководителем.

"Второе большое достижение - старт проекта промышленного технопарка ДСК 500. Мы начинали его с идеи, это не было поручение, важно это понимать. Мы понимали, что комбинат неживой и что-то нужно с этим делать. Нас поддержал губернатор, он поверил в нас. Сейчас мы находится в середине проектирования. В следующем году начнём строительство. Это будет крупнейший технопарк в стране", - заверила Романец.

23 резидента АИР сегодня работают в Боровском и Богандинском индустриальных парках. Еще около 90 компаний – в ДСК 500. Примерно половина из общего количества относятся к нефтегазовой отрасли, остальные – ТЭК.

На полях XX Промышленно-энергетического форума TNF Ольга Романец подписала соглашения с четырьмя компаниями, которые организуют производство в Тюменской области.

Анжела Лебедева