  • 15 декабря 202315.12.2023пятница
  • USD89,6741
    EUR97,7377
  • В Тюмени -16..-18 С 1 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Авария на линии электропередач произошла на путепроводе Тюмень - Криводаново

Происшествия, 17:34 15 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аварии произошла на кабельной линии, принадлежащей АО "Россети". В результате чего не работает освещение путепровода Тюмень - Криводаново.

Специалисты ресурсоснабжающей организации выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии. После устранения аварии освещение будет восстановлено. Информация о сроках завершения работ будет сообщена дополнительно, сообщает ГУС Тюменской области.

В связи с интенсивностью движения транспортных средств по указанному участку водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , ПАО Россети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 15.12.2023Авария на линии электропередач произошла на путепроводе Тюмень - Криводаново
17:12 15.12.2023Тюменца обвиняют в причинении смертельных травм своему знакомому
14:26 15.12.2023В Уватском районе предприниматель опротестовал отказ в предоставлении земельного участка
13:31 15.12.2023Тюменец выплатит 1,5 млн рублей пострадавшей в ДТП девочке