Авария на линии электропередач произошла на путепроводе Тюмень - Криводаново

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аварии произошла на кабельной линии, принадлежащей АО "Россети". В результате чего не работает освещение путепровода Тюмень - Криводаново.

Специалисты ресурсоснабжающей организации выехали на место аварии для выяснения места и причин повреждения кабельной линии. После устранения аварии освещение будет восстановлено. Информация о сроках завершения работ будет сообщена дополнительно, сообщает ГУС Тюменской области.

В связи с интенсивностью движения транспортных средств по указанному участку водителей просят соблюдать правила дорожного движения.