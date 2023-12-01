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Тюменских геологов поздравили с юбилеем и вручили награды

Общество, 19:30 15 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 30 тыс. человек приняли участие в более чем 20 мероприятиях, проведенных в рамках празднования 75-летия тюменской геологии в 2023 году. В их число вошли научно-практическая конференция, Олимпиада юных геологов, фестиваль геологической песни, областная выставка "Путь героев" и другие.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об этом в приветственном слове на расширенном заседании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования юбилея создания первой геологической структуры в Тюменской области 15 декабря рассказала заместитель губернатора региона Лариса Теплоухова.

К участникам события обратился заместитель председателя Тюменской облдумы, депутат Владимир Сысоев. Он напомнил, как и когда была создана Тюменская нефтегазоразведочная экспедиция.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Эта дата стала точкой отсчета великих дел и подвигов первопроходцев, покорителей природных богатств Западной Сибири. Геологическое освоение территории кардинально изменило развитие Тюменской области и страны в целом. Позволило создать мощный топливно-энергетический комплекс, значение которого остается определяющим и сегодня", - подчеркнул он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На мероприятии прозвучало много слов поздравлений, а также предложений о вариантах сохранения памяти о тех, кто стоял у истоков создания тюменской геологии.

Событие продолжила торжественная церемония вручения почетных грамот, благодарностей и памятных медалей.

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Инна Кондрашкина

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# награды , почетные грамоты , тюменская геология , юбилей

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