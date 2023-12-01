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Ишимские школьники собрали макулатуру и сделали кормушки для птиц

Общество, 11:29 16 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для учеников Ишима и Ишимского района завершился экологический проект "ЭкоШкола". Ученики посетили обучающие занятия, собрали макулатуру и сделали кормушки для птиц, приняли участие в тематическом квизе и турнире по настольным играм.

В проекте поучаствовали 353 школьника с пятого по седьмой класс Плешковской школы и школы №5 Ишима. Они создавали контейнеры для сбора вторсырья, установили их в школах.

Для учеников провели интерактивную игру и лекцию на тему переработки отходов.

"Мы хотели повысить экологическую культуру школьников нашего района. Участники проекта узнали о неправильном поведении человека в природе, о его влиянии на окружающую среду и способах улучшения экологической ситуации", — рассказала руководитель проекта "ЭкоШкола"Анна Эйхман изданию "Комсомольская правда. Тюмень".

Проект — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Анна Эйхман выиграла 55 тыс. рублей.

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