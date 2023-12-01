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В Заводоуковске актеры-волонтеры показывают спектакли детям с ОВЗ на дому

Общество, 16:48 16 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники форум-театра "Пуговица" и педагоги дополнительного образования Заводоуковска побывали в гостях у 11 детей, которые не имеют возможности выйти из дома. Представили им театральные постановки, основанные на сюжетах детских сказок, и провели интерактивные игры.

Мероприятия организованы в рамках проекта "Сказка на дом".

"С помощью нашего проекта мы хотели помочь детям с особенностями здоровья разнообразить свой досуг и стать частью театрализованного действа. Ребята получили базовые знания в сфере театра и познакомились с новыми людьми", — рассказала руководитель проекта Ольга Гагарина.

Проект — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Ольга Гагарина выиграла 65 000 рублей на реализацию своего проекта.

"Для детей очень важна социализация и возможность общения с другими. Благодаря проекту "Сказка на дом", они смогли получить навыки коммуникации, укрепить межличностные отношения, вовлечься в театральную атмосферу и развить творческие способности", — поделилась руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева с изданием "Мегатюмень".

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