Арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей открыли в тюменском "Роднике"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развивающее арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей открыли в тюменском реабилитационном центре "Родник". Центральным объектом пространства стала стена для рисования, выкрашенная грифельной краской.

Игровую оборудовали модульными мягкими элементами, бизибордами и десерторием для взрослых. В свободное от процедур время родители могут занять детей и отдохнуть.

Проект родился на стыке потребностей и возможностей. К реализации идеи подключились тюменские компании и предпринимателей, сообщает центр.

"В будущем новое пространство станет местом притяжения семей, которые проходят реабилитацию в центре. Задача специалистов — наполнять его новым творческим досугом для мам", — сказала руководитель центра Елена Шмакова.