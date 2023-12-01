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Арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей открыли в тюменском "Роднике"

Общество, 19:51 16 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развивающее арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей открыли в тюменском реабилитационном центре "Родник". Центральным объектом пространства стала стена для рисования, выкрашенная грифельной краской.

Игровую оборудовали модульными мягкими элементами, бизибордами и десерторием для взрослых. В свободное от процедур время родители могут занять детей и отдохнуть.

Проект родился на стыке потребностей и возможностей. К реализации идеи подключились тюменские компании и предпринимателей, сообщает центр.

"В будущем новое пространство станет местом притяжения семей, которые проходят реабилитацию в центре. Задача специалистов — наполнять его новым творческим досугом для мам", — сказала руководитель центра Елена Шмакова.

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