Арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей открыли в тюменском "Роднике"
Развивающее арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей открыли в тюменском реабилитационном центре "Родник". Центральным объектом пространства стала стена для рисования, выкрашенная грифельной краской.
Игровую оборудовали модульными мягкими элементами, бизибордами и десерторием для взрослых. В свободное от процедур время родители могут занять детей и отдохнуть.
Проект родился на стыке потребностей и возможностей. К реализации идеи подключились тюменские компании и предпринимателей, сообщает центр.
"В будущем новое пространство станет местом притяжения семей, которые проходят реабилитацию в центре. Задача специалистов — наполнять его новым творческим досугом для мам", — сказала руководитель центра Елена Шмакова.