Более 13 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области в октябре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области в октябре 2023 года. Это на 7,1 % больше, чем годом ранее.

С января по октябрь объем предоставленных платных услуг в регионе составил 135 млрд 75 млн рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом -составил 3,5%. Это второй показатель в УФО после Свердловской области - 6%.

Более всего с начала года подорожали зарубежный туризм – плюс 36,4 %, медицинские услуги - на 11,8 %, образовательные - на 9,4 %, организаций культуры — на 6,5%, телекоммуникационные — на 5,7%, транспортные — на 5,1%, правовые — на 4%, бытовые — на 3,1%, ЖКУ и аренда квартир — на 2,7%.

Всего в январе-октябре жители УФО получили платных услуг на 992 млрд 144,9 млн рублей, в России — на 12 трлн 122,3 млрд рублей.