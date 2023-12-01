  • 17 декабря 202317.12.2023воскресенье
  • USD89,6966
    EUR98,4186
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 13 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области в октябре

Экономика, 14:31 17 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области в октябре 2023 года. Это на 7,1 % больше, чем годом ранее.

С января по октябрь объем предоставленных платных услуг в регионе составил 135 млрд 75 млн рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом -составил 3,5%. Это второй показатель в УФО после Свердловской области - 6%.

Более всего с начала года подорожали зарубежный туризм – плюс 36,4 %, медицинские услуги - на 11,8 %, образовательные - на 9,4 %, организаций культуры — на 6,5%, телекоммуникационные — на 5,7%, транспортные — на 5,1%, правовые — на 4%, бытовые — на 3,1%, ЖКУ и аренда квартир — на 2,7%.

Всего в январе-октябре жители УФО получили платных услуг на 992 млрд 144,9 млн рублей, в России — на 12 трлн 122,3 млрд рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# услуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 17.12.2023Эксперты объяснили тюменцам зависимость продаж и верификации профилей на онлайн-площадках
14:31 17.12.2023Более 13 млрд рублей заплатили за услуги жители Тюменской области в октябре
09:44 17.12.2023На одного соискателя в Тюменской области приходится 10 вакансий
17:45 16.12.2023На реализацию более 100 инвестпроектов в АПК выделят 8 млрд рублей