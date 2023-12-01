В Тюмени зарегистрировано 53 тысячи предпринимателей на декабрь 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

53 тыс. предпринимателей, которые относятся к категории МСП, зарегистрировано в Тюмени на декабрь 2023 года. В регионе – 72 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщил директор департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктор Гамузов на панельной дискуссии в рамках молодежной предпринимательской программы "Я в деле".

"Мы можем помочь любому предпринимателю, который собирается начать свое дело. Например, есть программа, где претенденты могут получить муниципальную поддержку на возмещение 50 процентов фактически понесенных затрат в связи с приобретением оборудования. Это хорошее подспорье для молодых ребят", – добавил он.

Самозанятых тюменцев в декабре 2022 года было 72 тыс. 699 человек, а на конец декабря — 107 тыс. 177. Из них в Тюмени зарегистрировано 56 тысяч. Параллельно с этим растет число программ для поддержки малого и среднего бизнеса.

Руководитель центра инноваций социальной сферы центра "Мой бизнес" Андрей Паздерин добавил, что молодежь до 25 лет на реализацию своей идеи может также получить от 100 тыс. рублей. Кроме этого, в регионе проводится школа социального предпринимательства. Образовательный процесс выстроен в формате тренингов.

"Здесь можно проконсультироваться у наставников, которые направят вас в правильное русло, помогут раскрутить проект. Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте. Не бойтесь к нам приходить, задавать вопросы, обращаться", – посоветовал студентам эксперт.

Напомним, панельная дискуссия прошла после битвы проектов. В мероприятии победила команда студента ТИУ Артема Яковлева и студентки ТюмГУ Аделины Абубакировой. Они презентовали мобильное приложение "Ешь Куш". Именно его тюменские студенты представляют на федеральном уровне в Москве с 18 по 19 декабря.

Виктория Макарова