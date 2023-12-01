В маршруты автобусов № 36 и № 36к в Тюмени включат новую остановку
Общество, 08:42 20 декабря 2023
| Фото: администрация Тюмени
Остановочный пункт "ул. Даудельная" в направлении ул. 50 лет Октября включат в схемы движения автобусов № 36 "Центральный рынок – с/о "Лаванда" и № 36к "Центральный рынок – с/о "Текстильщик".
Изменения начнут действовать с 23 декабря 2023 года, сообщает администрация города.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.