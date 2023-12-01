В Тюмени откроют ресторан с открытой кухней на огне

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Ресторан "Горячий цех" откроют в Тюмени в конце января 2024 года. Концепция заведения – приготовление мясных блюд на открытом огне на виду у гостей, сообщает PR-служба компании.

Еще одной фишкой ресторана станет брискет — это блюдо американской кухни, которое коптится 16 часов в 16 специях на ольховой щепе.

Открытие пройдет по ул. Республики, 42. Новый "Горячий цех" станет вторым по счету, первый открылся в Новосибирске в 2019 году.