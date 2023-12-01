  • 19 декабря 202319.12.2023вторник
  • USD90,4162
    EUR98,7578
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени откроют ресторан с открытой кухней на огне

Общество, 17:01 18 декабря 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Ресторан "Горячий цех" откроют в Тюмени в конце января 2024 года. Концепция заведения – приготовление мясных блюд на открытом огне на виду у гостей, сообщает PR-служба компании.

Еще одной фишкой ресторана станет брискет — это блюдо американской кухни, которое коптится 16 часов в 16 специях на ольховой щепе.

Открытие пройдет по ул. Республики, 42. Новый "Горячий цех" станет вторым по счету, первый открылся в Новосибирске в 2019 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ресторан

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:13 18.12.2023Лучших представителей волонтерского движения наградили в Тюмени
19:46 18.12.2023Ишимские врачи спасли подростка, пострадавшего от отравления угарным газом
18:40 18.12.2023Новый томограф установили в больнице п. Голышманово
18:29 18.12.2023Студия "Семья+" завершила сезон в Менделеевке яркой новогодней программой