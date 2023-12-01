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Заводоуковские дошкольники выполнят нормативы ГТО

Спорт, 08:27 20 декабря 2023

архив Центра тестирования | Фото: архив Центра тестирования

Спортивный фестиваль для дошколят "От значка ГТО – к Олимпийской медали!" пройдет на базе спортивного комплекса "Центральный" в Заводоуковске 21 декабря. Более 30 воспитанников детских садов из Заводоуковского городского округа пройдут тесты I ступени комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"В 2023 году мы проведём пятый юбилейный фестиваль. Впервые дошколята приступили к выполнению нормативов комплекса еще в 2017 году. Очень радует, что число участников увеличивается, все больший интерес к важности выполнения нормативов комплекса ГТО проявляют родители и воспитатели детских садов", - сказала начальник отдела ВФСК ГТО АУ "ЦФОР-Ритм" Ирина Шулятьева.

По итогам фестиваля девочки и мальчики, выполнившие все упражнения, будут награждены дипломами I, II, III степени. Результаты внесут в электронную базу данных АИС ГТО.

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# фестиваль ГТО

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