Более семи тысяч волонтеров входят в штаб-квартиру серебряного добровольчества Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 7 тыс. волонтеров насчитывает штаб-квартира серебряного добровольчества Тюменской области. Непосредственно в региональной столице - около 70 наиболее активных пожилых людей готовы прийти на помощь, принять участие в различных мероприятиях.

"К сожалению, у нас на сегодняшний день к волонтерству присоединяются только женщины. По районам и городам региона где-то появляются мужчины. Я проставляю часы на платформе dobro.ru. Кураторы из районов отправляют мне информацию, там есть мужские фамилии. Нам в Тюмени тоже хочется, чтобы приходило больше мужчин. Приходите к нам, у нас здорово, у нас позитивно заряженные бабушки. С нами будет комфортно", - сказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" лидер штаб-квартиры серебряного добровольчества Тюменской области Светлана Шульц.

Приоритетным направлением деятельности серебряных добровольцев является социальное. Волонтеры организуют занятия в трех отделениях для людей с деменцией, отделении центра "Милосердие". Также волонтеры общаются с детьми, оставшимися без попечения родителей, при центре "Семья".

"Волонтерская деятельность дает продление жизни, активного долголетия. Если ты подписался на какое-либо мероприятие, то должен делать свое доброе дело. Самое главное, волонтерство дает общение, которого в наше время не хватает. Кроме этого, добровольчество дает уникальную возможность поездить по России, посетить другие города, поучаствовать в мероприятиях всероссийского, международного уровней, найти друзей из других регионов. Я много, куда ездила. Но самое запоминающееся для меня - участие в акции "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Из недавних событий запомнился фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге, где от нашей организации ездили десять волонтеров-бабушек, прекрасно там отработали. В этом году я была на "Студенческой весне" в Перми и Уфе. Плюс поисковая работа в раскопках в Старорусском районе Новгородской области", - добавила лидер штаб-квартиры серебряного добровольчества Тюменской области.

Напомним, Светлана Шульц завоевала второе место по итогам областного конкурса "Доброволец Тюменской области" в номинации "Лидер добровольческого движения" в категории старше 55 лет. Церемония награждения состоялась во Дворце творчества и спорта "Пионер" 18 декабря.

Волонтерством женщина начала заниматься семь лет назад еще в Надыме. Тогда она была членом добровольной народной дружины, участвовала в профилактических рейдах, беседы с молодежью. Три года назад Светлана Шульц вернулась в Тюмень, прошла обучение в "Школе волонтера" в штаб-квартире серебряного добровольчества и с тех пор плотно занимается добровольчеством в регионе.

Инна Пахомова