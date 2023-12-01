Более 1 тыс. 700 правонарушений пресекли в Тюменской области сотрудники Росгвардии

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 1 тыс. 700 правонарушений пресекли сотрудники вневедомственной охраны в Тюменской области за 2023 год. Всего по сигналу "тревога", поступавшему с охраняемых объектов, группы задержания выезжали более 7 тыс. раз.

Об этом в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника управления вневедомственной охраны России по Тюменской области Алексей Чертушкин.

По его словам, по подозрению в совершении правонарушений сотрудники вневедомственной охраны доставили в отделы полиции более 1,5 тыс. горожан. На них было составлено 283 административных протокола, возбуждено 75 уголовных дел.

Всего подразделениями Росгвардии по Тюменской области охраняется более 9 тыс. 900 объектов, квартир и мест хранения имущества граждан.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Также свыше 1 тыс. 800 сотрудников задействовали в охране правопорядка на 180 массовых культурных и спортивных мероприятий в регионе. Всего у нас ежесуточно патрулируют область 42 группы задержания", - добавил Алексей Чертушкин.

Напомним, что 29 октября 2023 года службе вневедомственной охраны исполнился 71 год.

Виктория Макарова