Нетрезвая автомобилистка влетела в грузовик в Тюмени
Происшествия, 16:26 19 декабря 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Авария с участием пьяной автомобилистки на Hyundai Getz произошла на 317-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень 18 декабря. Влетевшей в грузовик у светофора Hyundai Getz управляла 24-летняя девушка.
Как оказалось, ее стаж за рулем — 7 месяцев. Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,30 мг на литр.
"В аварии пострадала 47-летняя пассажирка Hyundai. Автоинспекторы уже выяснили, что водитель заканчивала автошколу в другом регионе", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.