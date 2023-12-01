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Нетрезвая автомобилистка влетела в грузовик в Тюмени

Происшествия, 16:26 19 декабря 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием пьяной автомобилистки на Hyundai Getz произошла на 317-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень 18 декабря. Влетевшей в грузовик у светофора Hyundai Getz управляла 24-летняя девушка.

Как оказалось, ее стаж за рулем — 7 месяцев. Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,30 мг на литр.

"В аварии пострадала 47-летняя пассажирка Hyundai. Автоинспекторы уже выяснили, что водитель заканчивала автошколу в другом регионе", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# ДТП , пьяные водители

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