Нетрезвая автомобилистка влетела в грузовик в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием пьяной автомобилистки на Hyundai Getz произошла на 317-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень 18 декабря. Влетевшей в грузовик у светофора Hyundai Getz управляла 24-летняя девушка.

Как оказалось, ее стаж за рулем — 7 месяцев. Показания алкотестера при освидетельствовании составили 1,30 мг на литр.

"В аварии пострадала 47-летняя пассажирка Hyundai. Автоинспекторы уже выяснили, что водитель заканчивала автошколу в другом регионе", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.