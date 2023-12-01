В Тюмени началось строительство ледового городка с драконами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство ледового городка на площади 400-летия Тюмени началось с завоза плит. Около 300 пластин добыли в загородном карьере, 70 из них уже распределяют по периметру.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" представитель подрядной организации, сейчас главное – состыковать плиты для будущих восьми композиций.

"Размеры плит стандартные - 2 на 1,25 метра. В первую очередь установим входную группы с двумя дракона, плиты уже состыкованы, вскоре начнем резать. Затем займемся замком дракона, троном. Также сделаем герб Тюмени, две чаши-ловушки, столбы и другое", - пояснил подрядчик.

Высота замка дракона составит семь метров, над ним помимо рабочих подрядной организации будут трудиться скульпторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главного "героя" ледового городка – металлического дракона в лапнике – привезут из Екатеринбурга.

Отметим, что сроки реализации проекта строительства ледового городка были перенесены из-за аномальных морозов. Хотя сейчас подрядчики переживают из-за повышения температуры, она также может повлиять на работу со льдом. В планах сдать объект до 28 декабря, торжественного открытия главной елки города.

Анжела Лебедева