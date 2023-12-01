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В Тюмени началось строительство ледового городка с драконами

Общество, 18:52 19 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство ледового городка на площади 400-летия Тюмени началось с завоза плит. Около 300 пластин добыли в загородном карьере, 70 из них уже распределяют по периметру.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" представитель подрядной организации, сейчас главное – состыковать плиты для будущих восьми композиций.

"Размеры плит стандартные - 2 на 1,25 метра. В первую очередь установим входную группы с двумя дракона, плиты уже состыкованы, вскоре начнем резать. Затем займемся замком дракона, троном. Также сделаем герб Тюмени, две чаши-ловушки, столбы и другое", - пояснил подрядчик.

Высота замка дракона составит семь метров, над ним помимо рабочих подрядной организации будут трудиться скульпторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главного "героя" ледового городка – металлического дракона в лапнике – привезут из Екатеринбурга.

Отметим, что сроки реализации проекта строительства ледового городка были перенесены из-за аномальных морозов. Хотя сейчас подрядчики переживают из-за повышения температуры, она также может повлиять на работу со льдом. В планах сдать объект до 28 декабря, торжественного открытия главной елки города.

Анжела Лебедева

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# ледовый городок , Новый год , площадь 400-летия Тюмени

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