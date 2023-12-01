В Тюменской области проходит ведомственная акция "Безопасный Новый год"

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Традиционную Всероссийскую акцию "Безопасный Новый год" проводит Росгвардия в Тюменской области с декабря до середины января. Жителям раздают информационные буклеты и напоминают о правилах безопасности в период новогодних праздников.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Росгвардии по Тюменской области Салават Мадиев.

"Гражданам вручают буклет с краткой информацией о наших подразделениях, контактах и необходимых правилах, в том числе и для владельцев имущества различной собственности. Акция проводится по всему региону, где-то разъезжают экипажи и напоминают горожанам о правилах, другие сотрудники подразделений раздают памятки", - добавил он.

Проводятся и тематические встречи со школьниками. Например, росгвардейцы побывали в тюменской школе № 13. С учениками повторили правила поведения в холодное время года, номера телефонов экстренных служб и обсудили вопросы антитеррористической защищённости, соблюдение противопожарных требований, личной безопасности в зимние каникулы.

Виктория Макарова