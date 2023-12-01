Тюменцев приглашают на открытие катка у "Конторы пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Открытие катка у мультицентра "Контора пароходства" состоится 26 декабря в 17 часов. Гостей ждет яркое театрализованное представление "Ёлка мечты", на котором тюменцы встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Все подробности о работе катка, графике работы и активностями можно узнать по ссылке.