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Филе сибаса на гриле и стейки из говядины предлагают пассажирам "Ютэйр"

Общество, 09:36 21 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нежнейшее филе сибаса на гриле и сочные стейки из говядины, приготовленные по сибирским рецептам, приготовят повара для пассажиров "Ютэйр" накануне Нового года. Заказать блюда в полет можно до 15 января, сообщает авиакомпания.

Шеф-повара дополнили новогодние рационы традиционным салатом "Оливье", пирожками с брусникой, фруктовой закуской и мандаринами.

Заказать обед можно во время покупки билета, регистрации на рейс, через сервис "Управлять билетом". Стоимость каждого рациона — от 1 тыс. 300 рублей.

Услуга доступна на большинстве рейсах туда-обратно из Грозного, Москвы Сургута, Тюмени, Уфы. Подробности по ссылке.

На видео — бренд-шеф Utair Егор Королев готовит первые порции новогоднего меню.

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# пассажиры , ЮТэйр

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