В Тюменском районе от производственных отходов очистили берег реки Каменки
Общество, 16:27 20 декабря 2023
| Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области
От производственных отходов очистили берег р. Каменка в Тюменском районе. Об этом сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.
Нарушителю ведомство объявило предостережение и обязало навести порядок в водоохранной зоне реки.
По действующему законодательству сброс отходов производства и потребления на почву запрещен, уточнили в департаменте.