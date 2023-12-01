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В Тюменском районе от производственных отходов очистили берег реки Каменки

Общество, 16:27 20 декабря 2023

департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

От производственных отходов очистили берег р. Каменка в Тюменском районе. Об этом сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

Нарушителю ведомство объявило предостережение и обязало навести порядок в водоохранной зоне реки.

По действующему законодательству сброс отходов производства и потребления на почву запрещен, уточнили в департаменте.

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# водоемы , отходы , Тюменский район

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