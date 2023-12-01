Стартовал отбор абитуриентов для обучения в институтах ФСБ пограничного профиля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал отбор кандидатов для поступления в 2024 году в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля. Юноши и девушки из регионов России, в том числе и из Тюменской области, могу попасть на обучение в Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский или Хабаровский пограничные институты ФСБ России, а также в Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Обучение в образовательных организациях ФСБ России дает возможность получить высшее или среднее профессиональное образование, стабильный заработок, жилье, социальное, медицинское обеспечение, перспективы карьерного роста по службе.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу, в возрасте до 22 лет включительно, а также лица, прошедшие и проходящие военную службу, в возрасте до 24 лет включительно. Кандидаты должны иметь образование не ниже среднего общего (11 классов), хорошую физическую подготовку и быть годными к военной службе по состоянию здоровья.

На потоки высшего профессионального образования отбор проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ профильных предметов и дополнительных вступительных испытаний на базе института. Срок обучения составляет пять лет. По окончании выдается диплом государственного образца и присваивается воинское звание лейтенант.

На потоки среднего профессионального образования кандидаты поступают без экзаменов. Срок обучения составляет до двух лет с присвоением воинского звания прапорщик. После первого года обучения с курсантом заключается контракт о прохождении военной службы на время обучения и пять лет военной службы после окончания института.

Обучение в образовательных организациях ФСБ России бесплатное. Слушателей обеспечивают всеми видами довольствия – вещевым имуществом, питанием, проживанием.

Заявление о приеме на обучение принимаются до 1 февраля 2024 года в Пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям (г. Курган, 7 микрорайон, стр. 8).

Узнать более подробную информацию о поступлении в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля можно по телефонам: 8(3522)47-61-16, 47-62-92.