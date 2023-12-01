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Ледовая переправа через Иртыш обспечивает регулярное сообщение с Заболотьем

Общество, 14:04 20 декабря 2023

Почта России

Открытие ледовой переправы через реку Иртыш позволило открыть зимний логистический сезон в Тюменской области. Почтовые водители уже выполнили рейсы по ледовой переправе через р. Иртыш к левобережному Тобольску. До конца декабря начнётся доставка почты по зимнику в Заболотье, сообщает пресс-служба Почты России.

"Самые труднодоступные поселения для почтовой доставки в Тюменской области - Заболотье и территория Левобережья в Тобольском районе. В левобережный Тобольск зимой почту доставляют по ледовой переправе через реку Иртыш. Там находятся шесть почтовых отделений: два отделения в Тобольске, а также в поселке Сетово, деревне Овсянниково, сёлах Ермаково и Ушарово. По ледовой переправе почту три раза в неделю перевозят УАЗ и ГАЗ. Грузоподъёмность таких автомобилей — от полутора до пяти тонн", - отмечено в сообщении.

В отдалённые населенные пункты Заболотья почту будут привозить раз в неделю. Почтовый маршрут до села Лайтмак и деревни Ачиры автотранспорт преодолевает за 2-3 часа по зимней автодороге. С апреля по ноябрь корреспонденцию в Заболотье доставляют вертолётом.

Кроме почтовой корреспонденции, в отдалённые территории региона почта доставляет продукты питания и товары первой необходимости.

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# Заболотье , Иртыш , ледовая переправа , Почта России , Тобольск

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