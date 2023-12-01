250 свертков с наркотиками изъяли у мужчины тобольские полицейские

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

38-летнего мужчину задержали в 7а микрорайоне в Тобольске по подозрению в сбыте наркотиков. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых оперативники изъяли у задержанного 28 свертков с наркотическими средствами, еще по одному свертку изъято из двух тайников, которые успел оборудовать злоумышленник.

38-летний подозреваемый решил заработать, занимаясь распространением наркотиков. В одном из месенджеров мужчина нашел сообщников, которые направили ему координаты схрона с крупной партией наркотиков уже расфасованных на разовые дозы. В задачи злоумышленника входило оборудовать тайники в различных местах Тобольска и направлять фотографии с координатами заказчику. В арендованной квартире у подозреваемого оперативники изъяли еще 220 свертков с наркотиками, которые он прятал под раковиной. Проведенная экспертиза установила, что задержанный намеревался сбыть наркотики героин и метадон общей массой более 60 гр.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время гражданин задержан. Следователь следственного отдела МО МВД России "Тобольский" вышла в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование продолжается.

Видео: УМВД России по Тюменской области