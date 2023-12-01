Александр Моор выразил соболезнования родителям погибшей девочки из ЛНР

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Правительство Тюменской области готово оказать всю необходимую поддержку и помощь семье девочки, приехавшей на отдых в "Олимпийскую ребячку" и погибшую по дороге домой в поезде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Накануне у нас гостила группа детей. Отдых завершился, и юные краснодонцы отправились домой. Но на вторые сутки в дороге в поезде произошла трагедия – не стало 12-летней Вероники. Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким ребенка. Разделяю ваши горе и боль утраты",- написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что уже больше полутора лет Тюменская область сотрудничает с Краснодоном и Краснодонским районом.

"Мы стали друг другу как родные. В Луганской Народной Республике работают наши строители, учителя, врачи, оказывают помощь волонтеры. Много краснодонцев и сами побывали за это время в Тюменской области. Десятки учителей и врачей приезжали перенимать опыт наших специалистов. Больше полусотни пациентов со сложными случаями получили помощь в больницах региона. Тюменские загородные лагеря при нашей поддержке посетили более полутора тысяч ребят из ЛНР", - сказал Александр Моор.