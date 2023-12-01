Тюменский застройщик возводит жилье с кладовыми в Калининском округе Тюмени

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Тюменский застройщик возводит жилье с кладовыми в Калининском округе Тюмени. Две секции разной этажности рассчитаны на проживание 220 семей и расположены на ул. 9 Января, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Места общего пользования оформлены в светлых тонах. В проекте учтены не только квартиры, но и кладовые, что добавит удобства будущим жильцам", - считает инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Алексей Ребещенко.

Общий двор оборудован зонами для занятия спортом, местом для тихого отдыха и детскими площадками. Для озеленения использовали высокорослые саженцы хвойных и лиственных пород.