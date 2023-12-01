  • 22 декабря 202322.12.2023пятница
  • USD91,7062
    EUR100,5113
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский застройщик возводит жилье с кладовыми в Калининском округе Тюмени

Экономика, 13:20 22 декабря 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Тюменский застройщик возводит жилье с кладовыми в Калининском округе Тюмени. Две секции разной этажности рассчитаны на проживание 220 семей и расположены на ул. 9 Января, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Места общего пользования оформлены в светлых тонах. В проекте учтены не только квартиры, но и кладовые, что добавит удобства будущим жильцам", - считает инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Алексей Ребещенко.

Общий двор оборудован зонами для занятия спортом, местом для тихого отдыха и детскими площадками. Для озеленения использовали высокорослые саженцы хвойных и лиственных пород.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Главное управление строительства Тюменской области , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 22.12.2023Тюменский застройщик возводит жилье с кладовыми в Калининском округе Тюмени
12:47 22.12.2023До 50 млн тонн увеличится объем грузоперевозок на Урал с запуском участка трассы М-12 в Казань
12:14 22.12.2023Тюменцы рассказали о проектах и событиях, номинированных на премию креативных предпринимателей
10:57 22.12.2023Победителей I Премии креативных предпринимателей назвали в Тюмени