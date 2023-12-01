Тоболякам вручили премию "Время молодых" от Росмолодежи

| Фото: группа "Премия "Время молодых" во ВКонтакте | Фото: группа "Премия "Время молодых" во ВКонтакте

Победителей и призеров премии молодёжных достижений "Время молодых" в номинации "Команда муниципалитета" назвали 22 декабря. Тобольск занял второе место, сообщают организаторы.

На первом месте Кемеровский городской округ, а на третьем - Бахчисарайский район.

Также были названы молодежные столицы России в 2024 году. Городами, получившими титул, стали Москва и Владивосток.

Напомним, премия представляет собой усовершенствованный конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики. Она является финальным событием всех региональных конкурсов и премий, направленных на поощрение тех, кто посвящает свое время воспитанию, образованию и всесторонней поддержке молодежи.