Тоболякам вручили премию "Время молодых" от Росмолодежи
Победителей и призеров премии молодёжных достижений "Время молодых" в номинации "Команда муниципалитета" назвали 22 декабря. Тобольск занял второе место, сообщают организаторы.
На первом месте Кемеровский городской округ, а на третьем - Бахчисарайский район.
Также были названы молодежные столицы России в 2024 году. Городами, получившими титул, стали Москва и Владивосток.
Напомним, премия представляет собой усовершенствованный конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики. Она является финальным событием всех региональных конкурсов и премий, направленных на поощрение тех, кто посвящает свое время воспитанию, образованию и всесторонней поддержке молодежи.