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Тюменские активисты стали участниками кейсового турнира в Казани

Общество, 11:39 23 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Активисты Студенческого совета Тюменской области приняли участие в фестивале новаций в развитии молодёжных сообществ "Центр притяжения". На площадке собрались молодые люди со всей России.

Регион представлял Даниил Березовский, который заявился на трек "Молодые правозащитники", и Иван Христофоров, ставший участником в направлении "Активисты студенческих общежитий". Члены Студсовета делились опытом реализации проектов и перенимали лучшие из практик других регионов, пишет "КП-Тюмень".

Молодые люди прошли образовательную программу: мастер-класс на тему реализации проектов от опытных наставников и экспертов, узнали об оформлении заявок на грантовые конкурсы, поговорили о том, как организовать творческую активность для студентов. В заключительный день фестиваля — решили кейсы по своим направлениям.

"Запомнился кейсовый турнир — это стало отличным способом закрепить полученные знания. Поездка получилась интересной — я в восторге от роботов-доставщиков, беспилотного такси и других технологий будущего, которые уже сейчас есть в Иннополисе", — поделился активист Студенческого совета Тюменской области Даниил Березовский.

Также для всех ребят организовали культурную программу. Тюменцы посетили обзорную экскурсию по Казани, побывали в городе будущего Иннополис и музее-заповеднике "Остров-град Свияжск".

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# Казань , студенческий совет

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