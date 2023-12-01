Строители сохранили большую часть элементов дома Рубцовой в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: из Telegram-канала комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Резные элементы с ворот и дома мещанки Ф.З. Рубцовой в Тюмени были сохранены. Теперь они снова украшают объект культурного наследия, расположенный на пешеходной улице Дзержинского.

Главный инженер подрядной организации, осуществляющей работы по восстановлению памятника, Евгений Давыдов обратил внимание на элемент, который находился еще на старых воротах, которые сгорели.

“Его сняли, почистили, где-то докомпоновали. Мы сохранили большую часть элементов. Все сняли и сохранили. Потом дорабатывали, вычищали. На некоторых выпиливали поврежденные огнем кусочки”, – сказал Евгений Давыдов.

Напомним, ремонтно-реставрационные работы на объекте начались во втором квартале 2022 года. При сборке сруба использовали и "родные" сохранившиеся бревна. Дом пострадал от пожара в апреле 2019 года. В здании располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова.

Работы находятся в завершающей стадии. При их проведении были соблюдены все правила реставрации объектов историко-культурного наследия. В основе проектных решений – анализ архивных фотоматериалов и натурные исследования здания.

После завершения восстановительных работ здесь откроется мастерская, где горожане смогут освоить азы резьбы по дереву.

Инна Пахомова