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Проект "Чудеса из ваты" реализовали в голышмановском детском саду

Общество, 11:39 24 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодние игрушки в рамках проекта "Чудеса из ваты" мастерят дошкольники поселка Голышманово. Инициаторами проекта стали сами воспитатели, пишет tmn.aif.ru.

Ребята уже сделали снеговиков, фрукты и грибочки. На изготовление даже простых фигурок у них уходит по несколько занятий. Ватная игрушка делается в несколько слоев. Кроме ваты применяются фольга, клейстер или разбавленный водой клей ПВА, акриловые краски. Все необходимые воспитатели закупили на средства выигранного гранта в окружном конкурсе гражданских инициатив.

Теперь в детском саду № 3 "Вишенка" поселка Голышманово создан свой мини-музей ватной игрушки. Его экспонаты создают новогоднее настроение воспитанникам, педагогам и родителям.

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# детский сад , дошкольники

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